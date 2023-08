Vela | Mondiali 2023 | Tita-Banti guidano la classifica nei Nacra 17 dopo sei prove

Leggi su sportface

(Di sabato 12 agosto 2023) Ruggeroe Caterinacontinuano a prendersi la scena aidi L’Aia.sei regate, la coppia azzurra continua a dominare lagenerale nella classe17: i due campioni olimpici scartano un secondo posto e vincono tutte le altre(5 punti netti). Alle spalle del duo italiano, a due lunghezze, figura la Germania di Kohlhoff/Stuhlemmer (2-1-2 oggi). Terzo posto provvisorio per la Gran Bretagna di Gimson/Burnet (oggi con 3-3-1). Più giù le altre coppie italiane: nono posto per Gianluigi Ugolini-Maria Giubilei e undicesimo per Vittorio Bissaro-Maelle Frascari. Ventunesimi Margherita Porro e Stefano Dezulian. Nei 470 Mix possono sorridere Giacomo Ferrari e Bianca Caruso che chiudono la giornata con un primo e un secondo posto che valgono ...