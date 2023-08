Veicoli elettrici | come cambieranno le stazioni di servizio?

(Di sabato 12 agosto 2023) Il numero totale divenduti a livello globale è aumentato del 55% su base annua nel 2022, con oltre 10,5 milioni divenduti. Inoltre, ihanno rappresentato circa il 13% delle vendite globali dipasseggeri nel 2022, in crescita rispetto all’8,3% nel 2021. A parte l’accettazione da parte dei consumatori, la crescita delle vendite diè in gran parte guidata dai provvedimenti dei governi in giro per il mondo, dagli obiettivi di elettrificazione e dagli incentivi per la costruzione di infrastrutture di supporto. Ad esempio, l’Unione Europea ha approvato il divieto di vendita di nuove auto a benzina e diesel dal 2035 in poi, insieme a nuovi standard di emissione ...

...di ricevere da Enel X Way la progettazione finalizzata all'istanza di occupazione di suolo pubblico per la installazione di dieci colonnine da 90 kw tipo fast per la ricarica diche ......e4 e il sistema di controllo intelligente della carrozzeria DiSus hanno stabilito nuovi standard nell'industria e consolidato la posizione di BYD come pioniere nel mercato dei. Nel ...Skoda sta pianificando il suo futuro. L'azienda ceca ha un importante elenco di modelliin fase di sviluppo e intende attaccare tutte le categorie chiave del mercato. Una delle ...pari...

I veicoli elettrici Exelentia in 'forze' all'Aeronautica Agenzia ANSA

Le auto elettriche sono il futuro dell’automobile, ma devono anche essere accessibili. Per questo i produttori stanno combattendo una battaglia spietata per vedere chi può offrire il modello migliore ...La storia di Zohar si fa ancor più interessante quando scopriamo che è riuscito a beneficiare di diversi incentivi volti a promuovere la sostenibilità e l’adozione di veicoli elettrici. Vivendo in ...