Varese | 24enne muore al rientro in Italia | era stato alla Giornata mondiale della gioventù a Lisbona

(Di sabato 12 agosto 2023) Era da pochi giorni tornato dadove aveva partecipato. Luca Re Sartù, un giovane di 24 anni di Marnate, nel Varesotto, è morto venerdì 11 agosto all’ospedale San Gerardo di Monza. Il ragazzo, scrive La Prealpina (quotidiano di) aveva iniziato ad avere la febbre in Portogallo, dove si era fermato con gli amici qualche giorno dopo l’incontro con Papa Francesco. Al, la febbre – curata sul posto e che i medici portoghesi imputavano alle fatiche dei giorni precedenti – non accennava a passare e quindi èricoverato all’ospedale di Castellanza per poi aggravarsi ed essere trasferito a Monza, dove è deceduto. «Ipotizziamo che abbia contratto il batterio, lo stafilococco, a ...

Il ragazzo, scrive La Prealpina (quotidiano di) aveva iniziato ad avere la febbre in ... Sarà l'autopsia, fissata per lunedì 14 agosto, a chiarire i motivi del decesso del..., irregolare sul territorio nazionale , è stato arrestato in flagranza per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e condotto presso la Casa Circondariale di...... di 208 cm e del 1995, ex. Prende sempre piu' forma anche la nuova squadra della Givova ...l'esperta ala - pivot del 1992, Giovanni Pini, ex Cantu' e Verona e poi anche ilpromettente ...

Varese, 24enne muore al rientro in Italia: era stato alla Giornata ... Open

Prima a riportare la notizia è stata La Prealpina, il quotidiano di Varese. Secondo le prime notizie, il 24enne potrebbe aver contratto una infezione durante il viaggio in Portogallo. Dopo la ...Luca Re Sartù, era rientrato dalla Giornata mondiale della gioventù. Non si esclude che possa aver contratto un'infezione batterica. Disposta l'autopsia ...