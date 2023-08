Uomo con cui Ilary Blasi ha tradito Totti | parla lui | verità in tribunale

Leggi su biccy

(Di sabato 12 agosto 2023) Il mese scorsoha dato mandato ai suoi avvocati di presentare alcivile di Roma una richiesta di addebito contro l’ex marito, accusandolo di aver chiuso il matrimonio per la storia con Noemi Bocchi. L’ex capitano della Roma però sostiene che sia stata laa tradirlo per prima con un altro. Secondo il Corriere della Sera (che ha pubblicato anche i nomi dei presunti amanti della presentatrice) Francesco sarebbe pronto a portare inle prove dei tradimenti della. Quella del 20 settembre sarà un’udienza infuocata. “risponderà alle accuse – si legge sul Corriere della Sera – senza negare di essersi innamorato di un’altra. Ma è intenzionato a dimostrare che non è stato lui a tradire per primo. Allegando ...