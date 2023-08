Un weekend d’agosto | come finisce il film

Leggi su cultweb

(Di sabato 12 agosto 2023) IlUn(2019(con Katja (Nadja Uhl) he decide di restare con suo marito Thomas e la sua famiglia, nonostante due giorni di puro sentimento con il giovane Daniel (Carlo Ljubek) conosciuto da poco, in circostanze fortuite.spiega la sceneggiatrice del, Katja capisce infatti che la sua vita è felice nella brughiera insieme a suo marito e a sua figlia e tutta la famiglia. Non può e non vuole rinunciare di fatto a tutto quello che la vita le ha regalato per una follia momentanea. Nonostante questo però, a Katja resta il ricordo di quella folle avventura che porterà nel cuore ancora a lungoqualcosa che è stato ma non poteva durare. Nel finale del, il marito e la figlia, al loro ritorno dai rispettivi impegni ...