Un matrimonio da favola | le nozze tra i primi ballerini della Scala incanta la Puglia

Un matrimonio da favola: le nozze tra l'etoile e il primo ballerino ... ilGiornale.it

Ad un anno dalla proposta di matrimonio all'Arena di Verona, i due ballerini si sono scambiati le promosse in Puglia con un testimone d'eccezione, Roberto Bolle ...GALATINA – Nella notte delle stelle, non potevano non giurarsi amore eterno due delle stelle più brillanti, due giovani promesse della danza. Talentuosi, bellissimi e innamoratissimi: Nicoletta Manni ...