Ultime Notizie – SuperEnalotto | numeri estrazione vincente oggi 12 agosto 2023

(Di sabato 12 agosto 2023) Idell’deldi, 12. Ecco la combinazione: 2, 40, 48, 78, 81, 90; Jolly 55; SuperStar 14. Nessun 6 né 5+1 è stato realizzato. Il jackpot stimato per il prossimo concorso a disposizione dei punti 6 sale così a 40.700.000 euro. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Mondo, ultime notizie. Jet russo si schianta a Kaliningrad, morti i due piloti. Odessa riapre le ... Il Sole 24 ORE

Non solo l'ibrido Toyota consuma poca benzina perché va per l'80% in elettrico, ma con il programma We Hybrid hai sconti su assicurazione e servizi ...I Run DMC si sono esibiti dal vivo per quella che si dice potrebbe essere la loro ultima volta in assoluto ieri sera allo Yankee Stadium di New York in occasione dell'Hip Hop 50, il concerto per ...