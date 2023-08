Ultime Notizie Serie A | Osimhen rinnova con il Napoli | a un passo Zapata-Roma

Leggi su calcionews24

(Di sabato 12 agosto 2023) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Calciomercatoa un: le cifre dell’affare Calciomercato, a unl’arrivo di Duvanin giallorosso: le cifre dell’affare per l’attaccante colombiano. Rinnovo, ci siamo: super clausola per il sì alRinnovo, adesso si che ci siamo: una super clausola nel contratto per dire sì al. Dimarco: «La mia vita nerazzurra. L’interismo è un fuoco che brucia dentro» Federico Dimarco, terzino dell’Inter, si è raccontato a 7, il magazine del Corriere della Sera, dove ha ...