Ultime Notizie Serie A | nuova svolta su Samardzic; i risultati della Coppa Italia

(Di sabato 12 agosto 2023) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Inter,torna a Udine! trattativa congelatanell’affare-Inter: il centrocampista serbo è tornato ad Udine: la trattativa è al momento congelata. Roma, domani il giorno di Paredes e Renato Sanches La Roma potrebbe chiudere già entro domani per Renato Sanches e Paredes:linfa nel centrocampo giallorosso. Atalanta, è fatta per De Ketelaere: ecco quando dovrebbe arrivare Tra lunedì e martedì Atalanta e Milan completeranno lo scambio di documenti per il passaggio in prestito di De Ketelaere., un ottimo Parma supera il ...

Vai alla Fotogallery Scendi in campo con noi: Sky Tv e Sky Calcio a 14,90/m per 18 mesi Clicca qui Calciomercato: Altre... insider per dirla alla maniera USA) riescono ad arrivare sulleprima di quanto possano ... quando il 24 ottobre ripartirà la giostra NBA (quest'anno una settimana più tardi rispetto alle...CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle

Mondo, ultime notizie. Jet russo si schianta a Kaliningrad, morti i due piloti. Odessa riapre le ... Il Sole 24 ORE

Nelle ultime ore è emersa la volontà dell’Inter sul caso Samardzic, con il giocatore che era pronto a trasferirsi in nerazzurro. Il centrocampista dell’Udinese è al suo secondo anno in Italia ma non ...Si stanno disputando proprio in questi minuti gli ultimi minuti di Roma-Partizani. L’amichevole arride ai giallorossi, capaci di portarsi sul doppio vantaggio nella prima frazione di gioco grazie alle ...