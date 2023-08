Ultime Notizie Serie A | Gosens all’Union Berlino Krunic lascia il Milan?

Leggi su calcionews24

(Di sabato 12 agosto 2023) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24il? Si va verso questa opzione per luiverso i saluti con il? Per il centrocampista si va verso un’opzione per il futuro. Lenovità. Inter, fatta per: le cifre Robin, esterno di proprietà dell’Inter, andrà. Per i sostituirlo i nerazzurri puntano Carlos Augusto del Monza. Calciomercato Roma, Zapata a un passo: le cifre dell’affare Calciomercato Roma, a un passo l’arrivo di Duvan Zapata in giallorosso: ...