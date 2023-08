Ultime Notizie Roma del 12-08-2023 ore 13 | 10

(Di sabato 12 agosto 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio a un neonato è stato trovato vivo tre rifiuti vicino a un cassonetto l’ha salvato verso le 7 del mattino una passante che stava portando a passeggio i suoi cani la donna è stata attirata dai vagiti del piccolo che era dentro una busta è avvolto da una accanto c’era anche un peluche subito lanciato l’allarme Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno preso in cura il neonato trasportandolo all’ospedale Santissima Annunziata il piccolo secondo quanto riferito dalla ASL è in ottime condizioni il grande esodo di Ferragosto inizia sotto l’acqua con il bollino nero e traffico sostenuto su strade autostrade dopo la parentesi mite più fresca degli ultimi giorni infatti in arrivo un nuovo anticiclone che porterà giornate di caldo torrido portente di temperature viste ...

Non solo buonein casa Psg con l'arrivo ufficiale di Dembelé . In vista del debutto in Ligue 1 di oggi ... Non sono stati convocati , infatti, i tre big tanto chiacchierati nellesettimane:...A renderlo noto è stato Alexei Aksyonov, il capo della Crimea annessa alla Russia. Mosca annuncia di avere colpito 20 droni verso la stessa regione. L'attacco non avrebbe causato nessun danno né ...... corpo forestale oschiri corpo forestale sardegna elicottero corpo forestale elicottero limbara incendio oschiri località sa pedrosaOschiri sa pedrosa oschiriFiamme nelle ...

Guerra, due missili ucraini abbattuti vicino al ponte di Crimea. LIVE Sky Tg24

Milano, 12 ago. (LaPresse) - Nell'aver "ricevuto la triste notizia dell'assassinio di Fernando Villavicencio, il Santo Padre desidera esprimere il suo ...Dati Covid tutti in aumento, in Italia, nell'ultima settimana. Dal 28 luglio al 3 agosto si sono registrati 5.732 nuovi casi, contro i 4.129 nei 7 giorni precedenti… Leggi ...