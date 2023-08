Ultime Notizie Roma del 12-08-2023 ore 11 | 10

(Di sabato 12 agosto 2023)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione studio Ferrigno nuovamente il salario minimo in primo piano chiuso ieri con un nulla di fatto il vertice tra governo e opposizioni sul salario minimo sostanzialmente si apprende da fonti delle opposizioni ognuno resta sulle proprie posizioni all’incontro presieduto dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni hanno preso parte di Sottosegretario Alfredo mantovano e Giovanbattista fazzolari di vicepremier è ministro degli Esteri Antonio tajani ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Elvira solo il vicepremier Matteo Salvini si è collegato da remoto della produzione meloni Ha ribadito le obiezioni alla proposta delle opposizioni leader della minoranza in seguito avrebbero punto per punto alle osservazioni di meloni ma senza esito dopo gli interventi lo premi e ha concluso ...

Dopo la parentesi mite e piu' fresca di questeore, e' in arrivo un nuovo anticiclone che portera' giornate di caldo torrido, pur senza i picchi di temperature viste a luglio. E sotto l'afa sta anche per partire il grande esodo di ...🔊 Ascolta l'articolo Possibile Trasferimento alla Roma Ledi calciomercato collegano il centravanti colombiano Duvan Zapata, attualmente con l'Atalanta, alla Roma. Si è ipotizzata un'intesa preliminare tra i due club sulla formula del ...webinfo@adnkronos.com (Web Info) Ricevi le nostreda Google News SEGUICI Ti potrebbero interessare anche:

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi: abbattuti venti droni ucraini diretti verso la Crimea Virgilio Notizie

Dopo la fine della prima stagione di "Non sono una signora", Alba Parietti può finalmente godersi una meritata vacanza a Formentera in compagnia di amici, del suo ...Il divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti continua a far discutere molto, sopratutto dopo le ultime novità. L'estate era in pieno svolgimento e sia Francesco che ...