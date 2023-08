Ultime Notizie Roma del 12-08-2023 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 12 agosto 2023)dailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno ancora il salario minimo in apertura di giornale terminato ieri sera dopo circa due ore l’incontro a Palazzo Chigi fra il governo e le opposizioni dopo il tavolo ci sono tutti riuniti in una sala di Palazzo Chigi la premier Giorgia Meloni apro un percorso attento Ma comunque celere per giungere ad una proposta condivisa di contrasto al lavoro povero e bassi i salari un percorso che non puoi non partire dall’analisi di dati puntuali e dell’analisi delle ripercussioni di ogni possibile iniziativa legislativa il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa aggiunto la premier al tavolo con le opposizioni proponendo un percorso per arrivare ad ...