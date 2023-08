Ultime Notizie – Napoli | incendio in un’azienda di rifiuti ad Arzano

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 12 agosto 2023)in una ditta specializzata nel trattamento deiad). Dalle 5.20 di stamattina cinque squadre dei vigili del fuoco di, supportate da un rinforzo proveniente dal comando di Caserta, sono impegnate per spegnere il rogo. Le fiamme, che hanno interessato prevalentemente alcuni cumuli di legname depositati in un’area dello stabilimento, sono sotto controllo. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione