Ultime Notizie – Jannik Sinner batte Gael Monfils | è in semifinale a Toronto

(Di sabato 12 agosto 2023)inall’Atp Mastets 1000 di, in Canada. L’azzurro, testa di serie numero 8, nei quarti di finaleil franceseper 6-4, 4-6, 6-3 dopo 2h22? di battaglia. In seminfinale,affronterà lo statunitense Tommy Paul, che a sorpresa sconfigge lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 1 del mondo, per 6-3, 4-6, 6-3.raggiunge per la quinta volta ladi un Masters 1000. Lo fa al termine di un match caratterizzato da lunghi duelli da fondo. In totale, 32 punti sono arrivati dopo scambi con almeno 9 colpi.piazza 20 vincenti decisivi per piegare il 36enne, che piazza 19 ace ma balbetta quando non serve la prima ...