Ultime Notizie – Francia | evacuata Tour Eiffel per allarme bomba

(Di sabato 12 agosto 2023) Lae il piazzale antistante sono stati evacuati a causa di una minaccia. Fonti della polizia, citate da “le Parisien”, parlano di “misura di precauzione”. I genieri della polizia sono sul posto per procedere alle verifiche del caso. L’evacuazione è iniziata attorno a mezzogiorno e l’area era stata pienamente sgomberata alle 13.30. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

I rossoneri guardano al centrale del Norwich Omobamidele, Mourinho aspetta Zapata e su Zaniolo il Galatasaray tiene duro... Il riassunto dellepiù importanti della giornata di calciomercatowebinfo@adnkronos.com (Web Info) Ricevi le nostreda Google News SEGUICI Ti potrebbero interessare anche:webinfo@adnkronos.com (Web Info) Ricevi le nostreda Google News SEGUICI Ti potrebbero interessare anche:

Guerra, due missili ucraini abbattuti vicino al ponte di Crimea. LIVE Sky Tg24

Un Posto al Sole è in pausa, ma le Anticipazioni per il ritorno della Soap di Rai3 a settembre ci rivelano che potrebbe esserci un tornado di amore e passione per alcune delle coppie. Vediamo insieme ...La storia d'amore tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero è finita a Temptation Island. Lui svela cosa prova per l'ex fidanzata dopo il programma ...