Ultime Notizie – “Da contatti avuti penso sarà qui”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 12 agosto 2023) ”Pompei è il miglior sito dove ospitare la sfida mondiale tra Elon Musk e Mark Zuckerberg. Questo governo, e lo dico io che non sono di quella parte politica, ha puntato molto su Pompei. Anche quello di prima lo era ma il ministro Sangiuliano lo è ancora di più. Daiistituzionali che ho avutoche la scelta ricadrà su Pompei. Io sono ottimista”. Lo ha detto all’Adnkronos il sindaco di Pompei Carmine Lo Sapio in merito alla sfida di arti marziali tra Elon Musk e Mark Zuckerberg. A chi critica dicendo che l’Italia non è un lunapark ”forse sfugge – sottolinea il sindaco di Pompei – che ciuna donazione di circa 200 milioni per due ospedali pediatrici. Non so a quali strutture arriverà questa beneficenza ma dovunque sia, io come italiano sarò contento”. Tornando al combattimento, ”noi per ospitarlo abbiamo proposto ...