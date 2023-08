Ultime Notizie – Cristiano Ronaldo fa doppietta | Al Nassr vince Champions Arabia Saudita

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 12 agosto 2023)fae l’Albatte l’Al Hilal per 2-1 ai supplementarindo laCup. Nella sfida che apre la nuova era del calcio in, con una parata di stelle nei principali club, è CR7 a confermarsi il numero 1. L’Al Hilal schiera Koulibaly, Ruben Neves e Sergej Milinkovic Savic. L’Al, oltra a CR7, propone Marcelo Brozovic, Sadio Mané e Seko Fofana. Il portoghese va a segno al 73?, con la sua squadra in inferiorità numerica per l’espulsione di Alamri, e pareggia dopo il vantaggio dell’Al Hilal firmato al 51? da Michael. La sfida va ai supplementari econcede il bis con il colpo di testante e decisivo al 98?. ??? #????? ?????? ?? ???? ...