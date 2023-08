Ultime Notizie – Calciomercato Roma | Matic e Paredes | ultime news

(Di sabato 12 agosto 2023) Nemanjavia, Leandrosi avvicina alla. Ledisegnalano novità per il centrocampo della, 35 anni, pare ormai destinato a passare al Rennes. L’ex giocatore di Chelsea e United dovrebbe passare al club francese per una cifra di circa 3 milioni di euro, come riferisce Sky Sport. Per il centrocampo a disposizione di José Mourinho salgono le quotazioni di Leandro: l’argentino, reduce da una deludente stagione alla Juventus, non rientra nel progetto del Psg. La, da Parigi, attende anche il portoghese Renato Sanches. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Novità per il centrocampo della Roma Nemanja Matic via, Leandro Paredes si avvicina alla Roma. Ledi calciomercato segnalano novità per il centrocampo della Roma. Matic, 35 anni, pare ormai destinato a passare al Rennes. L'ex giocatore di Chelsea e United dovrebbe passare al club ...Sui principali siti di scommesse si registra, nelleore, un crollo delle quote per l'opzione ... Leggi i commenti Scommesse: tutte le12 agosto 2023Una rivalità incendiata nelleore dal mancato passaggio di Caceido al Liverpool, con il ... Leggi i commenti Scommesse: tutte le12 agosto 2023

Mondo, ultime notizie. Parigi, evacuata tour Eiffel per allarme bomba. Ucraina: esplosioni sul ponte ... Il Sole 24 ORE

Per il ciclo "Nel segno del giallo" in prima serata su Rai 2 in onda il film "L'ultima ossessione del dottor Beck": ecco la trama.Roma, 12 ago. (askanews) - Lo scrittore Roberto Saviano ha voluto ricordare l'amica e collega Michela Murgia sia in chiesa durante il funerale che fuori al termine della funzione religiosa. "Michela s ...