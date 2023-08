Ultime Notizie – Calciomercato Juventus | Habib Diarra nel mirino | chi è | ultime news

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 12 agosto 2023) Lasulle tracce di. Secondo ledi, i bianconeri sono interessati al 19enne centrocampista dello Strasburgo. Il 19enne francese, come riferisce Sky Sport, sarebbe un profilo individuato dal nuovo direttore sportivo bianconero Cristiano Giuntoli.è stato accostato recentemente a Lens e Wolfsburg, ma preferirebbe un club di caratura superiore per la nuova avventura. Lo Strasburgo chiederebbe almeno 15 milioni di euro per il cartellino., che ha esordito in Ligue 1 nel 2021 a soli 17 anni, non è ancora entrato nel giro dell’Under 21 francese: vanta presenze nelle selezioni giovanili fino all’Under 19. A centrocampo, laha abbondanza di giocatori anche ...