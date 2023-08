Uganda | la Banca Mondiale sospende i prestiti dopo la legge anti LGBT

(Di sabato 12 agosto 2023) “Laomosessualità dell’contraddice fondamentalmente i valori del Gruppo della. Crediamo che la nostra visione di sradicare la povertà su un pianeta vivibile possa avere successo solo se include tutti, indipendentemente da razza, genere o sessualità. Questamina questi sforzi. L’inclusione e la non discriminazione sono al centro del nostro lavoro in tutto il mondo”. Con questo comunicato, laha annunciato cherà ogni nuovo prestito diretto presso l’. La “-homosexuality act”, approvata dal governo a fine maggio di quest’anno, aveva già sollevato pesaccuse e proteste da parte di numerose comunità internazionali, ...

Un team dellamondiale si è recato insubito dopo l'entrata in vigore della legge a maggio e ha stabilito che erano necessarie ulteriori misure per garantire che i progetti fossero ......fondamentalmente i valori del gruppo dellamondiale'. Questa la motivazione con cui l'istituto di credito con sede a Washington ha comunicato ieri la sospensione di nuovi prestiti all'. "...Anni fa laMondiale aveva calcolato che, ad esempio, ogni 10 dollari che arrivavano in ... Egitto , Senegal , Repubblica del Congo , Unione delle Comore , Zambia e" hanno risposto al suo ...

La Banca Mondiale sospende i prestiti all'Uganda Ultima Voce

"La legge antiomosessualità dell'Uganda contraddice fondamentalmente i valori del Gruppo della Banca mondiale. Crediamo che la nostra visione di sradicare la povertà su un pianeta vivibile possa avere ...