Ufficiale | Kane al Bayern Monaco | la lettera d’addio al Tottenham è commovente

(Di sabato 12 agosto 2023) La notizia era nell’aria, adesso è arrivata anche l’ufficialità: Harryè un nuovo calciatore del. La conferma è arrivata direttamente dal club tedesco attraverso un comunicato. “L’FCha firmato HarrydalHotspur. Il 30enne attaccante inglese ha concordato i termini fino al 30 giugno 2027 e indosserà la maglia numero 9 per il club di”. Il presidente delHerbert Hainer: “benvenuto a, Harry! Siamo molto felici di questo nuovo arrivo di alta qualità. Il trasferimento ha richiesto tenacia, mordente e perseveranza – i miei complimenti a tutti coloro che sono coinvolti in queste trattative all’FC, guidati ...

Commenta per primo Il Bayern Monaco ha ufficializzato l'arrivo di Harrydal Tottenham: ''L'FC Bayern ha firmato Harrydal Tottenham Hotspur. Il 30enne attaccante inglese ha concordato i termini con i campioni del record tedesco fino al 30 giugno 2027 e indosserà la maglia numero 9 per il club di Monaco'.Ad annunciarlo " con un video in stile cinematografico " è lo stesso club tedesco con una notapubblicata sul proprio sito web: 'Il Bayern ha acquistato Harry(30) dal Tottenham ...Harryè ufficialmente un nuovo giocatore del Bayern Monaco . Dopo aver salutato con tanto di videomessaggio i suoi ex tifosi e tutto l'ambiente del Tottenham, ecco che il bomber inglese è stato ...

Bayern Monaco, Kane è ufficiale: firma fino al 2027, avrà la numero 9 Sky Sport

Convocati Juve per l’Atalanta: quattro rientri per Allegri. I giocatori a disposizione per l’amichevole Massimiliano Allegri ha diramato l’elenco dei convocati per l’amichevole di questa sera della Ju ...Era ormai solo questione di tempo e questa mattina è arrivata anche l'ufficialità: Harry Kane è un nuovo attaccante del Bayern Monaco ...