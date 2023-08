Ucraina | Zelensky silura i responsabili del reclutamento L’accusa | corruzione

(Di sabato 12 agosto 2023) Volodymyrha licenziato tutti i funzionari regionali incaricati delmilitare, per sradicare un sistema che consentiva ai coscritti di sfuggire all'esercito. L'accusa: "Arricchimento illegale, legalizzazione di fondi ottenuti illegalmente, profitti illeciti, trasporto illegale attraverso la frontiera di coscritti. La nostra soluzione: licenziamo tutti i commissari militari"

Il governatore di Dnipropetrovsk, Serhii Lysak denuncia un "attacco missilistico" russo contro Kryvyi Rih, città natale del presidente ucraino Volodymyr. "Grazie a Dio non ci sono vittime",...leggi anche Che succede semuore Svelato il piano dell'L'sta perdendo la guerra ma perché accusa gli Stati Uniti Le continue perdite e i bombardamenti hanno portato il ...Ieri licenziati da Kiev tutti i responsabili regionali del reclutamento contro diserzioni e ...

(Adnkronos) – Un poliziotto è morto e altre 12 persone sono rimaste ferite in un bombardamento russo che ha colpito Orikhiv, nella regione di Zaporizhzhia. Lo denuncia via Telegram il ministro dell’In ...Una donna è morta in seguito a un attacco russo, questa mattina, nella regione di Kharkiv, nell' Ucraina orientale: lo ha reso noto su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale, Oleg Si ...