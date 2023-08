Ucraina | nuovo attacco al ponte di Kerch in Crimea – Il video

(Di sabato 12 agosto 2023) Una serie di esplosioni ha colpito ildiin. Il traffico è stato sospeso e la difesa aerea russa è in funzione. Il media bielorusso d’opposizione Nexta pubblica su Twitter una foto dalla quale si vede fumo sul. Ildi un testimone oculare mostra esplosioni e fumo. Secondo l’amministrazione russa nella penisola due missili nemici sono stati abbattuti dalla difesa aerea di Mosca. Ilnon sarebbe stato danneggiato. Rbc-Ukraine parla di esplosioni e colonne di fumo, citando come fonte i canali Telegram delle amministrazioni locali. Alexei Aksyonov ha confermato a Ria Novosti che ilnon è stato colpito. August 12, 2023 Un’altra esplosione è stata udita a Berdyansk, città portualeoccupata dai russi ...

Un'altra esplosione è stata udita a Berdyansk, città portuale occupata dai russi nella regione di Zaporizhzhia, mentre alcuni testimoni riferiscono di un incendio in corso. Zelensky licenzia i capi del reclutamento militare. Kuleba: missili dall'occidente solo entro i confini. Forze ucraine avanzano a sud, i russi si scoprono a Kherson ma spingono verso Kupiansk.

Missili e droni di Kiev sulla Crimea, chiuso di nuovo il ponte di Kerch - Occupanti: abbattuti due missili sullo Stretto di Kerch

La Russia ha nuovamente attaccato la regione ucraina di Sumy, vicino al confine russo.