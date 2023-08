Ucraina | attacco russo su regione Zaporizhzhia e città natale Zelensky

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 12 agosto 2023) Un morto e 12 feriti. Mosca: "Abbattuti 20 droni, Kiev voleva colpire la Crimea" Un poliziotto è morto e altre 12 persone sono rimaste ferite in un bombardamentoche ha colpito Orikhiv, nelladi. Lo denuncia via Telegram il ministro dell’Interno ucraino, Ihor Klymenko. Il governatore di Dnipropetrovsk, Serhii Lysak denuncia un “missilistico”contro Kryvyi Rih,del presidente ucraino Volodymyr. “Grazie a Dio non ci sono vittime”, ha aggiunto il responsabile di Kryvyi Rih Oleksandr Vilkul. Intanto il ministero della Difesa di Mosca afferma di aver abbattuto nelle scorse ore “20 droni” e accusa Kiev di aver tentato di “attaccare” la Crimea. “Nella notte le forze russe hanno sventato un ...