Uccise la fidanzata 16enne | viene fermato ubriaco alla guida mentre è in permesso premio

(Di sabato 12 agosto 2023) Nel corso di un normale controllo, è statopolizia stradale a Cagliari. A quel punto ha tentato di sguignarsela, prima in auto e poi a piedi. Quando gli agenti hanno controllato i documenti, hanno capito il motivo di quella fuga: il ragazzo bloccato era Lucio Marzo, 24 anni, pugliese di Castrignano del Capo (Lecce), condannato in via definitiva per l’omicidio della sua, Noemi Durini, uccisa il 3 settembre del 2017 nel comune in provincia di Lecce. Il giovane era inper svolgere un’attività lavorativa in un esercizio commerciale a Sarroch. Ma tra le prescrizioni del provvedimento c’era anche il divieto di usare veicoli a motore. Inoltre, sottoposto ad accertamenti etilometrici, è risultato positivo. Così per il ragazzo è scattata una ...

È Lucio Marzo , 24 anni, pugliese di Castrignano del Capo, condannato in via definitiva per l'omicidio della suadi soli 16 anni, Noemi Durini , uccisa il 3 settembre del 2017 nel comune in provincia di Lecce, il ragazzo fermato dalla polizia stradale a Cagliari durante un controllo di routine che ha ...E' Lucio Marzo, 24 anni, pugliese di Castrignano del Capo, condannato in via definitiva per l'omicidio della sua16enne, Noemi Durini, uccisa il 3 settembre del 2017 nel comune in provincia di Lecce, il ragazzo fermato oggi dalla polizia stradale a Cagliari durante un controllo di routine che ha ...

Cagliari, uccise la fidanzata 16enne: in permesso premio viene fermato ubriaco alla guida TGCOM

