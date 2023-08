(Di sabato 12 agosto 2023)polizia stradale a Cagliari nel corso di un normale controllo, ha tentato di scappare prima in auto e poi a piedi . Quando gli agenti hanno controllato i documenti, hanno capito il motivo di quella fuga: il ragazzo bloccato era Lucio Marzo, 24 anni, pugliese di Castrignano del Capo, condannato in via definitiva per l'omicidio della sua, Noemi Durini, uccisa il 3 settembre...

Cagliari, uccise la fidanzata 16enne: in permesso premio viene fermato ubriaco alla guida TGCOM

