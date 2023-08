Turista porta il letto matrimoniale sulla scogliera in Salento per ammirare le stelle cadenti | la rabbia del sindaco | “Roba da TSO”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 12 agosto 2023) Guardare lein totale comodità? Da sempre sappiamo che peral meglio il cielo stellato bisogna recarsi in luoghi isolati e bui, che spesso con il confort di casa non hanno nulla in comune. Eppure, non è stato così per unin vacanza inche, per non ‘spaccarsi’ la schiena sugli scogli, ha pensato bene di allestire la sua postazionendo in riva al mare nientemeno che un. L’accaduto risale alla notte di San Lorenzo a Torre San Giovanni ed è stato immortalato la mattina seguente da una signora del posto, rimasta scioccata nel vedere il grandemunito di materasso e lenzuoladella località marina di Ugento. “Stavo ...