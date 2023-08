Turismo | Consulenti del lavoro | è boom di occupati ma non cresce qualità dei profili

(Di sabato 12 agosto 2023) La ricerca della Fondazione Studi analizza il comparto produttivo uscito più martoriato dalla pandemia Più, ma non più qualificati. È uno degli attuali trend del settore turistico italiano riscontrati dall’indagine della Fondazione Studideldal titolo ‘del: crescono gli, ma non ladei’, pubblicata oggi. Stando agli ultimi dati Istat, riferisce l’indagine, nell’ultimo anno il comparto dei servizi di alloggio e ristorazione è quello che ha registrato la maggior crescita occupazionale, segnando un +10,3% a fronte di un aumento medio dei lavoratori del 2,3%. Nel confronto con l’anno precedente, il numero di impiegati nel settore è passato da 1 milione 259 mila a 1 milione 338 mila (130 mila ...

Eppure, l'esplosione del turismo, avvertono i consulenti del lavoro, mal cela delle ombre: su 100 occupati, infatti, solo il 17,1% rientra tra le professionalità ad alta qualificazione, come manager,

Più occupati, ma non più qualificati. È uno degli attuali trend del settore turistico italiano riscontrati dall'indagine della Fondazione Studi consulenti del lavoro dal titolo 'Boom del turismo: crescono gli occupati, ma non la qualità dei profili'.