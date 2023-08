... a soli 120 metri al largo di Gabès, nel sud - est della. Lo ha annunciato la Guardia nazionale tunisina . Sono incorso ricerche per trovare i dispersi.Le operazioni di ricerca coinvolgono cinque imbarcazioni e un elicottero francese enavi ... a soli 120 metri al largo di Gabés, nel sud - est della. Lo ha annunciato la Guardia nazionale ...A tal proposito sonoi confini caldi, quello con la Libia sul versante nord - orientale e ... " Sono in viaggio con i miei ragazzi per la, poi andranno verso l'Italia ", dice quello che ...

Tunisia: due morti in naufragio, anche un bimbo TGLA7

In casa Milan scatta il momento di Samuel Chukwueze: nel prossimo futuro del nigeriano due match per stregare il tecnico Stefano Pioli ...Immigrazione (Politica) Poi il Viminale cambia idea: alla fine i velieri Nadir e Astral mandati in Sicilia. 700 naufraghi tra Ocean Viking e Humanity 1. Di Giansandro Merli ...