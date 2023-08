Trump | martedì deposizione in Georgia Rischio quarta incriminazione Guai anche per Biden jr

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 12 agosto 2023) L’ex vice governatore repubblicano dellaGeoff Duncan è stato convocatodavanti al gran giurì della contea di Fulton, in, per testimoniare nell’inchiesta sulle pressioni di Donaldper ribaltare l’esito del voto presidenziale in quello Stato nel 2020. Lo riferisce la Cnn, secondo la procuratrice distrettuale inizierà a presentare il caso davanti al gran giurì all’inizio della prossima settimana. Per il tycoon è possibile un’ennesima, la. L’ex inquilino della Casa Bianca, che secondo le proiezioni elettorali sarebbe di gran lunga il favorito repubblicano alle primarie per le presidenziali del 2024, aveva recentemente dichiarato che con un altro procedimento sarebbe “diventato presidente”, ironizzando sull’effetto collaterale positivo ...