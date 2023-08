Treviglio | per centomila utenti un grande spazio | si lavora all’Ospedale di Comunità

Leggi su bergamonews

(Di sabato 12 agosto 2023). Continuano senza sosta i lavori all’Asst Bergamo Ovest, dove un’area rustica che per cinquant’anni non è stata utilizzata sta prendendo forma per diventare l’Ospedale didi. Un intervento ambizioso che coprirà un bacino di utenza di 100.000 abitanti e che ha visto la luce grazie a un finanziamento di 2 milioni e mezzo di euro dei fondi PNRR e all’instancabile lavoro di Benis Costruzioni. Il progetto – destinato a ricoveri brevi per pazienti che hanno bisogno di interventi sanitari a bassa intensità clinica – nasce con l’obiettivo di evitare ai pazienti ricoveri ospedalieri impropri e di favorirne la stabilizzazione clinica, il recupero funzionale e dimissioni protette. Un’area luminosa di 950 metri quadri che vedrà la realizzazione di 20 posti letto (nove camere doppie e due singole), in cui i pazienti ...