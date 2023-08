Tragico Ritrovamento a Taranto | Neonato Abbandonato in un Cassonetto | Passante Eroe

(Di sabato 12 agosto 2023)- Un drammatico episodio si è verificato a, dove unappena nato è stato rinvenuto tra i rifiuti accanto a un. La scena è stata scoperta in mattinata da unache, mentre passeggiava con i suoi cani, è stata attratta dai flebili vagiti del piccolo. L'atto tempestivo della donna ha salvato la vita del, il quale si trovava in una busta e avvolto in una coperta, affiancato da un tenero peluche. L'allarme è stato subito lanciato e i soccorsi sono giunti prontamente in azione. Il personale medico del servizio 118 ha provveduto a prendersi cura del, trasportandolo all'ospedale Santissima Annunziata. Secondo quanto affermato dall'Asl, ilsi trova in condizioni generali ottime e riceverà le cure ...

