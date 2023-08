Tragedia nel Parco Acquatico di Monopoli | Bimbo di Quattro Anni Annega mentre Giocava in Piscina

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di sabato 12 agosto 2023) Bari -nel cuore dell'estate pugliese: un, nella provincia di Bari, è stato teatro di un drammatico incidente in cui un bambino die mezzo ha perso la vita permento. La famiglia, proveniente dalla vicina provincia di Brindisi, stava trascorrendo una giornata di svago e divertimento quando si è verificato il terribile evento. Il piccolo, immerso nelle acque di una delle piscine all'interno della struttura, ha improvvisamente incontrato una tragica fine. Gli investigatori ritengono che potrebbe aver sbattuto la testacon l'acqua, finendo poi per cadere in acqua. I carabinieri, incaricati delle indagini, stanno mettendo in atto ogni sforzo per ricostruire con ...