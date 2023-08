Tragedia in Campania | marito e moglie investiti e uccisi da auto in corsa

... si aspetti il giudizio della magistratura...' L' Associazione Charterha immediatamente ... auspicando che l'operato della magistratura possa fare chiarezza sulle cause dellae sulle ...L'Associazione Charterspiega che, nonostante entrambe le unità coinvolte facciano riferimento a società di trasporto passeggeri e nessuna delle due faccia parte dell'associazione, qualcuno ...Gli Italiani che persero la vita provenivano da Abruzzo, Calabria,, Emilia - Romagna, ... La commemorazione di quella, istituita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nel 2001, ...

Sorrento, all'indomani della tragedia di Furore l'appello di Charter Campania Ottopagine

Tragedia in Campania in provincia di Avellino. Una coppia di pensionati è stata travolta ed uccisa da un'auto nella tarda serata di ieri sulla provinciale che in Irpinia ...Dopo il recente successo raccolto dallo spettacolo teatrale “ Agamennone ”, l’ edizione 2023 di Campania By Night registra un altro sold out con la seconda commedia che andrà in scena domani, sabato ...