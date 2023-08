Traffico Roma del 12-08-2023 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 12 agosto 2023) Luceverdetrovati all’ascoltoscarso in queste ore lunghi principali percorsi che attraversano la capitale disagi al momento solo sull’autosole tra Valmontone Anagni in direzione Napoli brevi rallentamenti per i rientri dal mare sulla litoranea e sulla via Cristoforo Colombo verso il centro città in zona Tuscolana disagi in via degli Angeli per alberi caduti sulla carreggiata di via degli Arvali qui la strada è temporaneamente chiusa al transito in direzione di via di Porta Furba terminata invece la manifestazione in piazza dell’esquilino per quanto riguarda i trasporti per lavori sul metro a fino a domani domenica 13 agosto resterà chiuso il tratto tra Anagnina e Subaugusta dal 14 al 24 agosto sarà interrotta invece la tratta Arco di Travertino Ottaviano per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito ...