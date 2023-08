Traffico Roma del 12-08-2023 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 12 agosto 2023) Luceverdedi nuovo Ben ritrovati all’ascolto sulla A1Napoli ilnon è più bloccato e si scorre su tutte le corsie ora interamente transitabili permangono Tuttavia code a tratti tra il video della A24-teramo e Valmontone verso Napoli in direzionecode a tratti invece da Valmontone a San Cesareo ripercussioni dianche sulla diramazione di sudato un code di 2 km a partire da San Cesareo in direzione dell’auto sole perintenso rallentamenti sulla via Litoranea tra Castel Fusano e Torvaianica In entrambe le direzioni tra stata anche la via Cristoforo Colombo da Lido di Ostia e via di Acilia il centro possibili rallentamenti per una manifestazione in atto fino alle 19 in piazza dell’esquilino per quanto riguarda i trasporti per ...