Traffico Roma del 12-08-2023 ore 17 | 30

(Di sabato 12 agosto 2023) Luceverdepomeriggio e Ben ritrovati all’ascoltobloccato sulla A1Napoli per un veicolo ribaltato in prossimità del km 580 tra San Cesareo e in direzione Napoli per questo motivo auto in fila per 5 chilometri a partire dal bivio della A24Teramo a chi viaggia in direzione sud si consiglia quindi di percorrere il raccordo anulare della diramazione diSud ed uscire poi dall’autostrada allo svincolo di San Cesareo per prendere la Statale Casilina fino a Valmontone ripercussioni e code di 4 km anche tra Valmontone San Cesareo versocircolazione complessivamente regolare invece lungo gli altri principali percorsi che attraversano la capitale spostamenti in aumento sulle strade di collegamento con il litorale laziale ma senza disagi è proprio al fine di ...