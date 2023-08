Traffico Roma del 12-08-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 12 agosto 2023) LuceverdeBuon pomeriggio ben trovati in redazione Sonia cerquetani ancora intenso ilsulla A1Napoli code a tratti tra la diramazionesud e Ceprano verso Napoli da agevolare gli spostamenti in questo secondo weekend di agosto da bollino nero lo stop già dalle 8 e fino alle 22 dei mezzi pesanti quelli con peso superiore a 7,5 tonnellate per il trasporto pubblico in questo mese di agosto il servizio della metro a Harry programmato con la parziale chiusura di alcune tratte fino al 24 di agosto in particolare da ieri a domenica 13 agosto chiuso il tratto tra Anagnina e subagusta dal 14 al 24 l’interruzione sarà tra Arco di Travertino e Ottaviano il collegamento sarà comunque Garantito da bus navetta ed è tutto come sempre Grazie per l’attenzione o servizio a cura della c e della polizia locale di ...