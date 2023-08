Traffico Roma del 12-08-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 12 agosto 2023) Luceverdetrovati in redazione Sonia cerquetani sulla A24-l’aquila-teramointenso con code Tra la barriera diEst e Castel Madama verso te molto trafficata anche la A1Napoli code a tratti tra lo svincolo A24 e anagni-fiuggi verso Napoli e poi proseguendo in Sud code a tratti anche tra Frosinone e c’è nulla da segnalare lungo le due carreggiate del raccordo anulare da agevolare gli spostamenti in questo secondo weekend di agosto da bollino nero lo stop già dalle 8 fino a 22 dei mezzi pesanti quelli con peso superiore alle 7,5 tonnellate in città in vista del cantiere che interesserà Piazza Pia modifiche alla viabilità in alcune strade di Prati cambia il senso di marcia in via Duilio in via Attilio Regolo e in via Fabio Massimo da ieri poi modificato il senso di marcia in ...