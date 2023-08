Traffico Roma del 12-08-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 12 agosto 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità diintenso nel weekend di Ferragosto è la giornata odierna è considerata con il bollino nero dalle forze di sicurezza questo comporta la raccomandazione di guidare con estrema prudenza non solo sulle autostrade anche sulle strade urbane ed extra urbane è stata riaperta la rampa di accesso al viadotto Gronchi all’altezza di via delle Vigne Nuove ripristinato il percorso della linea di buste 341 Rione Monti sono terminati i lavori in via Panisperna ripristinato il percorso delle linee di bus e 71117 terminati infine lavori in via Appia Nuova tra via Pontremoli e via Fregene ripristinato il percorso delle linee di bus 87 218 360 596 165 NM a m m a m a per anticipare la conclusione dei lavori tra Anagnina e Ottaviano per 14 giorni di agosto il servizio ...