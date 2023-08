Tra Edoardo e Livia è attrazione immediata e irresistibile Un amore innaturale | da qualcuno considerato insano e per questo contrastato dalle circostanze

(Di sabato 12 agosto 2023) Aldo Cazzullo (foto di Carlo Furgeri Gilbert).Casati è un’affascinante quarantenne, affermata giornalista televisiva. Da anni è responsabile del settore spettacoli in un importante network, di cui è proprietaria Luisa Cipriani, energica cinquantenne, con cui ha uno stretto legame di stima e simpatia. E con il suo compagno, Giulio Carrera (un architetto di fama), progetta di mettere su famiglia. Una sera, al Teatro La Fenice, in una Venezia incantata e magica, va ad assistere al concerto di un giovane pianista,De Carolis: italiano di nascita, americano d’adozione. Traed. Grande è lo stupore diquando Luisa le confida cheè suo ...

'L'impegno del ministro Matteo Salvini e del viceministroRixi certifica, ancora una volta, ... A questo evento sono attesi circa 300 partecipanti,cui rappresentanti di governi […] ......due big del nostro calcio, con Allegri e Gasperini pronti a testare le prime soluzioni in vista del debutto stagionale. La partita potrà essere seguita su Dazn con telecronaca diTestoni. ...Chi èDi Rocco Di Rocco è stato assunto all'interno dello staff comunicazione. "Si occuperà ...le sue esperienze professionali appaiono consulenze in società che elargiscono prestiti a ...

GF Vip, rottura tra Edoardo e Antonella: c’è lo zampino di Tavassi Libero Magazine

Il film di Edoardo Gabbriellini sarà presentato al Toronto International Film Festival. Veronica, condannata per l'omicidio della madre e del suo amante, viene riconosciuta innocente e deve affrontare ...Carlo Capo (ex del Capezzano) firma con l’Academy Porcari. Intanto lo Sporting Camaiore. è scatenato per la Seconda.