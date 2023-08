Totti-Ilary Blasi | divorzio infuocato | «Francesco determinato a dimostrare che non ha tradito per primo»

(Di sabato 12 agosto 2023) Iltracontinua a far discutere molto, sopratutto dopo le ultime novità. L'estate era in pieno svolgimento e siache...

Francesconon ha dubbi:Blasi lo ha tradito e in aula lo dimostrerà con delle ...La battaglia traBlasi e Francescosi arricchisce di un nuovo capitolo. Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, l'ex capitano giallorosso sta preparando le prove contro l'ex moglie, che sarebbe ...Il Corriere della Sera , ha svelato nuove indiscrezioni su ciò che potrebbe accadere alla prossima udienza - prevista per il 20 settembre prossimo - nella battaglia legale tra FrancescoBlasi . FrancescoBlasi, l'ex capitano giallorsso sarebbe pronto "nomi e prove contro la sua ex moglie: sms compromettenti, forse anche fotografie e testimonianze", ...

Totti e Ilary Blasi, l'ex capitano pronto a mostrare "sms compromettenti, fotografie e testimonianze contro l'ex moglie" ComingSoon.it

Il divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti continua a far discutere molto, sopratutto dopo le ultime novità. L'estate era in pieno svolgimento e sia Francesco che Ilary hanno viaggiato molto con i ...Tra circa un mese, Ilary Blasi e Francesco Totti si ritroveranno faccia a faccia in tribunale. E sembra proprio che Francesco Totti abbia tutte le intenzioni di raccontare, per filo e per segno, quell ...