Totti-Blasi | si preannuncia un’udienza di fuoco a settembre | “Sms e foto” in tribunale

(Di sabato 12 agosto 2023)si vedranno inil prossimo 20: siinfuocata Era estate quando i due coniugi Francescoe Ilarysi sono detti addio, ufficializzando la notizia con due comunicati disgiunti. Da allora le pagine dei giornali di cronaca rosa parlano di loro, dei rispettivi nuovi fidanzati e della soprattutto della loro separazione.si vedranno in udienza il prossimo 20, ma come annuncia Il Corriere della Sera potrebbe trattarsi didi. Nei giorni scorsi, come si apprende, Ilaryattraverso i legali Alessandro Simeone e Pompilia Rossi, avrebbe presentato al ...

Il clima in casanon è sembra affatto sereno. Dopo la fine del matrimonio di una delle coppie più amate d'Italia, si sono rincorse voci di ogni genere sul possibile risvolto legale della rottura tra i ...Noemi Bocchi pubblica un'altra foto di Isabelmentre Francesco e Ilary sono in ...Non si è affatto rasserenato il clima in casa. Le ultime indiscrezioni sulla ex coppia infatti rivelano che c'è proprio aria di tempesta in attesa del 20 settembre quando i due torneranno ad affrontarsi in Tribunale dopo le vacanze ...

Il clima in casa Blasi-Totti non è sembra affatto sereno. Dopo la fine del matrimonio di una delle coppie più amate d'Italia, si ...Totti prepara foto e sms per l'udienza con lo scopo di provare che Ilary avesse un altro uomo anzi, comr h detto qualcuno, più di uno.