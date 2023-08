Toronto Atp | Sinner vola in semifinale | Alcaraz fuori a sorpresa ai quarti

(Di sabato 12 agosto 2023) Il tennista italiano Jannikha battuto ( 6-4, 4-6, 6-3) il francese Gael Monfils neidi finale dell’Atpcosì in, dove il suo avversario sarà l’americano Tommy Paul. Lo stesso Paul che ha sconfitto aCarlosimponendosi in 3 set (con il punteggio di 6-3, 4-6, 6-3) e mandandoda Masters 1000 diil campione spagnolo. Termina così...

approfondimento Tennis, Sinner batte Berrettini anel derby azzurro FOTOGALLERY ©Ansa ... Nel 2020 vince il suo primo titolo, a Sofia. Ad agosto 2021 diventa il primo italiano a vincere a ...... Berrettini 38°: il rankingLa stagione del tennis prosegue con i Masters 1000 die Cincinnati (in diretta su Sky). Carlos Alcaraz resta in vetta alla classificadavanti a Djokovic, ...Carlos Alcaraz lascia il Masters 1000 diai quarti di finale, battuto a sorpresa dallo statunitense Tommy Paul, che si è imposto in tre set con il punteggio di 6 - 3, 4 - 6, 6 - 3.

Jannik Sinner è in semifinale del Masters 1000 di Toronto. L'altoatesino, numero 7 del mondo, ha battuto in tre set il francese Gael Monfils con il punteggio di 6-4, 4-6, 6-3, in due ore e 24 minuti.La prima testa di serie che potrebbe affrontare sarà Tommy Paul. Frances Tiafoe e Casper Ruud proveranno a ostacolare Alcaraz ai quarti. Chiudono la parte alta del main draw Stefanos Tsitsipas, il ...