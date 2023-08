Torino | detenuta si lascia morire di fame in carcere

L'appello del Sindacato di Polizia Penitenziaria " Due suicidi in contemporanea in carcere, a Bergamo e adove unanigeriana si è lasciata morire per fame e sete, oltre alla classica ...Una donna di origine nigeriana di 43 anni si è lasciata di morire di fame nel carcere didove era. 'È deceduta intorno alle 3, nell'articolazione di salute mentale presso cui era ristretta, e la morte è stata accertata dal personale medico e paramedico del 118, ...nigeriana si lascia morire di fame in carcere L 'emergenza carceri preoccupa sempre di più. La scia di morti per suicidio appesantisce di anno in anno il bilancio complessivo e ...

Torino, detenuta di origine nigeriana si lascia morire di fame nella sezione femminile del carcere. La garante: «Nessuno ci ha informato» Corriere della Sera

Una giovane si è tolta la vita, l'altra si è lasciata morire di inedia- A Rainews24 Mauro Palma , garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale ...Voleva uscire di prigione per stare con suo figlio. E quando si è vista negare questa possibilità ha iniziato un duro sciopero della fame, rifiutando anche l’acqua. Un ...