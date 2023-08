Tonali | subito gol in Premier | prima rete del Newcastle

Leggi su notizie

(Di sabato 12 agosto 2023) L’ex calciatore del Milan ha colpito al suo esordio nel campionato inglese: ha sbloccato il match contro l’Aston Villa. Il primo gol della nuova stagione delporta la firma di Sandroall’esordio inLeague per l’ex Milan, che si presenta così davanti ai suoi nuovi tifosi. Lapartita stagionale contro l’Aston Villa era molto attesa soprattutto per l’impatto del centrocampista italiano nel nuovo campionato. E ha risposto alla grandissima.ha sbloccato lasfida delinLeague contro l’Aston Villa (Instagram) – Notizie.com Esplode per lavolta di gioia St. James’ Park grazie a Sandro, autore del gol che sblocca la sfida ...