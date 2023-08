Tonali | gol dopo 5 minuti | esordio da sogno in Premier per l'ex Milan

(Di sabato 12 agosto 2023) Partenza sprint per Sandroal Newcastle. Al centrocampista italiano sono bastati soltanto 5e 38 secondi per segnare il suo primo...

NEWCASTLE (REGNO UNITO) - Sandroci ha messo poco più di cinque minuti per entrare nel cuore dei tifosi del Newcastle , che lo hanno accolto con grande entusiasmo e aspettative in Inghilterra, e lo ha fatto nel modo ...Inizia subito bene Sandroin Premier League: al debutto con il Newcastle ci mette appena 6 prima di trovare il primoInizia subito bene l'avventura di Sandroal Newcastle. L'ex Milan ha ci ha messo appena 6 per trovare il suo primoin Premier League. Conclusione di sforbiciata al volo sull'assist ...Un esordio col botto per Sandrocon il suo Newcastle , che ha trovato la sua prima marcatura in Premier League dopo già 6 minuti gioco, imbeccato da Anthony Gordon. Ecco il video delche ha aperto la sfida all'Aston Villa.

Newcastle, bastano 6 minuti a Tonali per segnare il suo primo gol | VIDEO GianlucaDiMarzio.com

Passato in estate dal suo Milan al Newcastle per 80 milioni, Sandro Tonali ha già conquistato il centrocampo delle Magpies. I no all’Inter, il lavoro pesante con Pioli e l’Under 21 nella vita dell’ita ...Esordio da urlo per Sandro Tonali in Premier League: gol pazzesco nella gara d'esordio per l'ex Milan, rete del vantaggio in Newcastle-Aston Villa ...