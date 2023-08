Tomiyasu | ingresso a partita in corso Segnale dall’Arsenal

Leggi su inter-news

Tra i nomi per la difesa l'Inter segue Takehiro. Il calciatore è in uscita, ma oggi ha giocato nell'esordio in campionato. ESORDIO – Takehiroè stato protagonista nella vittoria dell'Arsenal contro il Nottingham Forest con il risultato di 2-1. Nonostante le voci di mercato sull'Inter il calciatore ha giocato quasi l'intero secondo tempo da terzino destro della difesa a quattro. Il giapponese ha sostituito Jurrien Timber, uscito per infortunio. I problemi dell'ex Ajax obbligano Mikel Arteta ad utilizzare, che così assume un ruolo diverso dentro la rosa rispetto a qualche giorno fa.piuttosto negativo in chiave entrate per i nerazzurri.