Tiribocchi sicuro | «Carlos Augusto il colpo che ci voleva per l’Inter!»

Leggi su inter-news

(Di sabato 12 agosto 2023)approva ilper l’Inter. Il laterale brasiliano può aiutare la squadra di Simone Inzaghi sia in attacco che in difesa GRANDE? Simonea Mediaset commenta il: «A me piace tanto, è ilche ciper l’Inter. Ha un grande motore, è forte, più lo alzi di livello, più cresce. Potrebbe fare molto bene. Sia Dimarco chepossono giocare anche da terzi di difesa, Gosens questo non sa farlo». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione ...